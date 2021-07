Morte Maria Bolla, Noi per Savona: "Donna generosa e per bene"

"Partecipiamo con grande commozione al dolore della famiglia Cesarini-Bolla per la scomparsa della signora Maria Bolla". Cosi commenta in una nota il gruppo consiliare di Noi per Savona.

"L'abbiamo apprezzata e affiancata nella sua presidenza della V Circoscrizione, quando si attivò per il San Giacomo o per gli interventi dei servizi sociali con l'impegno e la passione che caratterizzarono sempre le sue scelte e azioni".

"Maria è stata una donna generosa e per bene, con un'idea alta della politica, legata ai grandi valori della Resistenza e della democrazia repubblicana e aperta a una società più umana e solidale. Per molti di noi è stata anche una cara amica".

"La ricordiamo con grande rispetto e la ringraziamo per la tenacia con cui difese la memoria storica e per la grande attività spesa a favore delle nuove generazioni. Siamo vicini con molto affetto a Licia e ai suoi ragazzi" conclude il gruppo Noi per Savona.