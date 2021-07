Daniela Tessore: “In partenza il CantaLItalia 2021, concorso nazionale gratuito e benefico che fa volare alta la voglia di fare arte”

L’arte, la cultura, lo spettacolo in ripartenza con fortissimo slancio ed energia.

Dopo mesi di ombre, finalmente qualche raggio di sole per le iniziative del settore: parte il 13 luglio 2021 il “CantaLItalia 2021”, quinta edizione del concorso gratuito a sfondo benefico organizzato dalla Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica di Cairo Montenotte in collaborazione con Music Style L’Atelier Delle Voci di Daniela Tessore,

Questa settimana ho fatto una chiacchierata con Daniela Tessore, soprano e direttore artistico dell’associazione, che mi ha raccontato i dettagli dell’iniziativa e un po’ della sua storia.

“Il ‘CantaLItalia 2021’ ha come obiettivo la promozione dell’arte e della cultura nel nostro Paese, dopo l’arresto di quasi ogni attività culturale sul suolo pubblico a causa dell’emergenza sanitaria – racconta la soprano Daniela - La modalità sarà la stessa dell’anno precedente: chi vorrà partecipare dovrà preparare due video: il primo con l’esibizione prescelta, che verrà pubblicata sul canale YouTube di Music Style L’Atelier Delle Voci al quale ci si dovrà iscrivere, e il secondo, che non verrà pubblicato, contenente la liberatoria privacy per poter condividere il contenuto. Il concorso sarà, come già nel 2020, aperto a tutte le regioni d’Italia, e l’adesione sarà completamente gratuita. C’è però una novità: i partecipanti che lo vorranno, potranno inviare anche il biglietto da visita digitale della propria attività, che verrà pubblicato insieme al video, offrendo così uno spazio pubblicitario come piccolo aiuto in un periodo difficile per tanti”.

Il concorso, lanciato per la prima volta nel 2017 come “CantaCairo” per iniziativa di Daniela Tessore in ricordo del padre Franco, ottiene fin da subito grande successo. Si esibiscono, cantando, i commercianti di Cairo Montenotte e, nel 2019, il concorso si evolve in “CantaCairo a Sanremo”, la cui finale si svolge al Teatro del Casinò della Città dei Fiori.

Nel 2020, in piena pandemia, nasce l’idea del “CantaLItalia”, per tenere compagnia alle persone durante la quarantena. Il concorso ‘sblocca’ i confini, aprendosi all’intero territorio nazionale e a tutte le forme d’arte, con esibizioni in forma di video inviate da ogni regione d’Italia.

L’ampia adesione al concorso attira l’attenzione dei media, arrivando al TG 3 della Rai, che dedica un servizio a ogni edizione.

“Insieme al 'CantaLItalia 2021' partirà anche un crowdfunding a sostegno delle attività di promozione della cultura della Franco Tessore Associazione Culturale e delle sue iniziative benefiche. Infatti, parte del ricavato del crowdfunding sarà devoluto all’Associazione ‘Diversamente’, che si occupa di persone con diverse disabilità, e all’iniziativa ‘#nonpossoparlare’ contro la violenza sulle donne, sostenuta da Rosella Scalone”, spiega la soprano.

“Ogni donatrice e donatore al crowdfunding riceverà un omaggio realizzato dall’artista Monica Porro e da altri amici dell’Associazione. Tra gli omaggi, anche i biglietti per uno spettacolo virtuale dei ragazzi del LabFabTheatre”.

Il concorso si concluderà il 13 agosto 2021. Dopo tale data, verranno proclamati e resi noti i vincitori, ovvero coloro i cui video avranno ottenuto il maggior numero di visualizzazioni su YouTube. Poiché il concorso si basa su uno spirito di solidarietà e di sensibilizzazione verso la cultura, non sono previsti premi materiali, però i primi tre classificati riceveranno un attestato virtuale a riconoscimento dei risultati raggiunti.

Il crowdfunding, rimarrà aperto anche nei mesi successivi.

“È sempre molto impegnativo seguire con costanza e passione iniziative che ci assorbono corpo, mente ed anima – mi racconta Daniela - e devo ringraziare tutto lo staff operativo della Franco Tessore e, in particolare, Aldo Giannuzzi, presidente dell’associazione che si occupa della grafica e dei video, con l’aiuto di Michela Caviglia e del giovane Gabriele Ferraro, e Monica Porro”.

“Sono felice per questa nuova edizione del CANTALITALIA perché so già che conosceremo a distanza tante persone speciali che condivideranno con noi la loro passione per l’Arte”, conclude Daniela.

La sua bellissima voce trasmette tanto entusiasmo e quell’incredibile grinta di chi è determinata a non arrendersi mai.

Iniziative come queste contribuiscono a mantenere viva e forte la voglia di arte e di cultura, fondamenti dell’anima del nostro Bel Paese, e ci aiutano a ritrovare speranza, unendo anche la solidarietà: anche questo è il bello che ci salverà.

(Per informazioni sul “CantaLItalia 2021”, per iscriversi e per saperne di più sul crowdfunding, inviare un messaggio whatsapp al numero 3333528141)