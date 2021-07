Salvini al convegno di Confindustria: "Liguria ostaggio dei cantieri, chiediamo il commissariamento immediato, modello Genova per tutta Italia" (VIDEO)

"È una follia che ci sia una regione, che ci siano milioni di liguri e liguri di adozione che vorrebbero arrivare in Liguria questa estate, ma ci sono centinaia di cantieri con 4 miliardi finanziati per la gronda. Noi proponiamo il commissariamento istantaneo e l’apertura istantanea dei cantieri, ci sono 4 miliardi cantierabili domani e quindi tanto traffico in meno per i genovesi". Lo ha detto il senatore e leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'incontro di questa mattina al convegno di Confindustria ai Magazzini del Cotone di Genova.

Salvini, parlando della situazione autostrade, dove ogni giorno ci sono chilometri di coda a imbottigliare il traffico, ha chiesto un intervento al ministro Giovannini per risolvere la situazione. "Mi domando cosa si stia aspettando", ha chiesto il senatore, ricordando gli stanziamenti per la gronda già pronti: "4 miliardi cantierabili domani e tanto traffico in meno per i genovesi. La gronda è una priorità non solo per i genovesi, ma per tutti gli italiani".

Durante il convegno, Salvini, intervistato da David Parenzo ha parlato del modello Genova, spiegando "Lavoriamo per adottarlo in tutta Italia. Ricordo a me stesso prima di tutto che il ponte è stato ricostruito a tempo record, lavorando giorno e notte tranne a Natale su richiesta del vescovo. Non un giorno di ritardo, non una tangente".

Il leader della Lega ha dato il via agli interventi dei protagonisti della politica nazionale attesi oggi. Dopo di lui sono previsti tra gli altri, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Matteo Renzi, questi ultimi in streaming.

Salvini ha parlato del perché la Lega ha scelto di sostenere il governo Draghi: "Con 200 miliardi in arrivo abbiamo voluto stare nella stanza dei bottoni e accompagnare questo processo di spesa e cambiamento. L'intenzione è poi vincere le elezioni e gestire i fondi".

Tornando alle infrastrutture, Salvini ha chiesto la sospensione del codice degli appalti italiano e l'adozione di quello europeo. Altro tema caldo è quello della giustizia. Salvini oggi ha presentato il referendum sulla riforma, firmato anche dal presidente della Regione Giovanni Toti.

"Siamo al ventisettesimo posto su 27 per efficienza sulla giustizia", ha detto Salvini che chiede la riduzione dei tempi. La Lega da tempo propone anche la separazione delle carriere e l'adozione della responsabilità civile dei magistrati. "Sul lavoro chi sbaglia paga, tranne nella magistratura, ma ci sono stati negli ultimi anni 30mila italiani ingiustamente accusati e incarcerati".

Per finire il leader del Carroccio ha parlato di Draghi "Mi auguro che duri, una figura come lui non ci ricapiterà facilmente" e di ddl Zan: "Sono per la libertà, ma non mi convinceranno mai sulla bontà della teoria gender nelle scuole o sull'inventarsi reati di opinione perché uno pensa che una mamma sia la mamma e un papà sia il papà".

Alla domanda su cosa ne pensi dell'obbligo vaccinale, Salvini ha detto: "Sono per l'educazione, ma non per le costrizioni". Il senatore ha anche detto di essere prenotato per ricevere il vaccino, ma di non averlo ancora fatto: "Non voglio passare avanti a nessuno".