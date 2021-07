Salvini: "Oggi la legge non è uguale per tutti, la riforma della giustizia la facciamo noi, la fate voi" (VIDEO)

Questa mattina, oltre ad aver presenziato al 50esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria ai Magazzini del Cotone, Matteo Salvini s'è recato ad un gazebo allestito per la raccolta firme sul referendum sulla giustizia, in largo XII ottobre dove il leader della Lega ha dato il via ad un piccolo comizio.

“Dovete darmi una mano a ricostruire il triangolo industriale” ha affermato Salvini che continuando ha dichiarato con soddisfazione “Abbiamo Genova (col centrodestra), se liberiamo anche Torino e Milano possiamo ricostruirlo mandando a casa Pd e 5 Stelle che con l’industria non hanno nulla che fare”. Il leader del Carroccio nel suo intervento ha anche parlato del tema della giustizia e del referendum: “Oggi, la legge non è uguale per tutti, la riforma della giustizia la facciamo noi, la fate voi; tra oggi e domenica siamo in 1.600 piazze italiane…1.600 con 40 gradi, dalla Calabria alla Val d’Aosta”. Saranno infatti allestiti altri gazebo dove sarà possibile firmare: “La rivoluzione non la fa il Parlamento, la fate voi”.



Salvini ha poi concluso dicendo: “Io vi chiedo d'essere portatori sani di cambiamento”. Sulla falsa notizia che circola circa la sua visione della partita a Londra ha affermato: “La guarderò da casa mia, dopo essere stato a Tarquinia, Orbetello, Ladispoli, Fregene e Ostia: spero d'inginocchiarmi alla fine e non all’inizio”.