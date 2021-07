Riqualificazione viale Che Guevara ad Albenga, Gaglioti (liste civiche): "Un altro impegno preso dall'amministrazione che vediamo portare a termine"

"Un altro impegno preso dall’amministrazione Tomatis che vediamo portare a termine".

A dichiararlo è Saverio Gaglioti portavoce delle liste Aria nuova per Albenga e Solo per Albenga.

"Le nostre due liste avevano chiesto al Sindaco Tomatis ai tempi del ballottaggio di occuparsi della riqualificazione di Viale Che Guevara per la realizzazione dei moli, ormai sotto gli occhi di tutti il primo lotto e prossimo alla realizzazione il secondo e il rifacimento del manto stradale. Ieri abbiamo visto l’inizio lavori per il rifacimento di un lungo tratto di asfalto oltre che alla rimozione di alcuni cordoli nel lato dei parcheggi proprio di Viale Che Guevara e questa cosa ci riempie di soddisfazione oltre che ancora una volta valutare positivamente l’operato del Sindaco Tomatis e di tutta l’amministrazione comunale" prosegue Gaglioti.

"Oltre a tale intervento abbiamo anche notato i vari ripristini degli asfalti derivanti dalle manomissioni degli anni passati e possiamo dire che finalmente vedremo sparire qualche buca esistente per la strada. Bene così, siamo fiduciosi per il proseguo del cammino con serietà e attenzione ricordando a tutti i cittadini che la collaborazione con l’amministrazione comunale è fondamentale se si vuole avere una città in buone condizioni per tanto rivolgendoci a tutti chiediamo di evitare di sporcare la nostra città perché questo atteggiamento porta solo a svegliare la popolarità di alcune persone che altro non fanno che denigrare e danneggiare l’immagine della nostra città a discapito di commercianti e turisti. Insieme possiamo" conclude il portavoce di Aria Nuova per Albenga e Solo per Albenga.