Liguritio, un mondo di specialità liguri buone e genuine

Liguritio, con il suo punto vendita a Marina di Andora e il suo ricco sito internet, è il posto ideale per conoscere e apprezzare la migliore enogastronomia ligure, dai sapori più decisi delle zone di montagna a quelli più delicati delle località di mare, fino ai dolci gustosi e prelibati.

Le specialità proposte da Liguritio sono tutte preparate artigianalmente con ingredienti del territorio nel proprio laboratorio o da cantine, frantoi e pasticcerie nelle vicinanze, in modo da offrire sempre ottimi prodotti enogastronomici esclusivi e di altissima qualità.

Le famose olive taggiasche sono l’ingrediente principale per produrre una ricca varietà di prodotti, come il fragrante olio extravergine d’oliva e il profumatissimo pesto alla genovese, ma anche i buonissimi paté d’olive e le sfiziose olive taggiasche in salamoia da utilizzare nei migliori aperitivi.

I carciofi che crescono vicino al mare sono perfetti per preparare patè e creme con l’aggiunta di peperoncino, da gustare semplicemente sul pane o da utilizzare come ingrediente nelle ricette più fantasiose, così come la crema all’aglio e il pesto rosso, mentre la composta di cipolle e pepe nero è l’ideale per accompagnare i gusti decisi e aromatici dei formaggi dell’entroterra ligure.

Per un pranzo completo all’insegna della tradizione, si può utilizzare il famoso antipasto all’ortolana, a cui far seguire i tipici pansoti con la classica crema di noci e accompagnare il migliori pesci pescati nel mare di Andora con la meravigliosa salsa al prezzemolo con un contorno di melanzane grigliate, caratteristiche di questa parte di Liguria, e per chi segue una dieta strettamente vegana non può mancare il gustosissimo pesto vegano.

Per quanto riguarda i vini, la proposta di Liguritio è veramente vasta, si può scegliere tra i freschi bianchi e rosè Vermentino, Pigato e Rosè, oppure tra i più corposi rossi Rossese e Ormeasco Superiore fino ad arrivare al brioso spumante Piganò, adatto anche per un accostamento con i baci di Alassio, le paste di mandorle o gli amaretti di Virginia. Inoltre, per chi ama i dolci più tradizionali e tipici, il pane del pescatore è assolutamente immancabile.