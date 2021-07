Manuale del tifoso: come seguire la partita senza danneggiare il proprio sorriso

Cari Lettori, l’Italia è in fibrillazione per gli eventi sportivi di questa giornata: la Finale del torneo di Wimbledon che vede protagonista Berrettini e la finale dei campionati europei di calcio.

Sicuramente molti di noi sceglieranno di condividere questi momenti con amici, parenti o sconosciuti seguendo l’evento in luoghi pubblici, sperando di poter festeggiare insieme una auspicata vittoria (magari due…).

Per fare in modo che questo momento di piacevole condivisione non abbia conseguenze indesiderate sul nostro sorriso vi propongo questo “manuale”, tra il serio e il faceto, di suggerimenti per vivere il momento della partita in sicurezza.

SCELTA DEL LUOGO:

· Se avete deciso di vedere la partita in un locale pubblico cercate di prenotare uno spazio adeguato al numero di persone coinvolte, per evitare di sgomitare nel tentativo di accedere: le gomitate nei denti sono talvolta cause di dolorose fratture.

· La vicinanza con molte persone, oltre ai potenziali incrementi di contagio da covid 19, può favorire contatti traumatici in caso di goal segnato: cercate di prevedere i movimenti di chi vi sta vicino, soprattutto dopo la terza birra!

· Nel caso il locale scelto abbia un nome anglosassone e notaste molte persone vestite di rosso sventolare l’union jack e parlare in una lingua diversa, evitate di esultare troppo vistosamente in caso di goal dell’Italia: gli hooligans non sempre praticano il fair play..

SCELTA DELLE PERSONE

· Gli eventi di questo tipo non sono frequenti ed è piacevole condividerli con le persone giuste: se avete fatto la scelta citata nel film di Fantozzi, e cioè “birra ghiacciata, niente donne e rutto libero” non fatevi venire in mente di stappare bottigliette con i denti, in assenza di cavatappi aiutatevi con una posata o chiedete ai vicini…

· Se avete scelto una delle poche piazze “autorizzate” con maxischermo fate attenzione a chi avete accanto e, soprattutto, al materiale di cui è costituita l’asta delle loro bandiere: i tubi di ferro, in caso di sventolio compulsivo, possono essere sgradevoli se accidentalmente entrano in contatto con i denti… se le bandiere fossero inglesi raddoppiate le attenzioni!

IN CASO DI VITTORIA

· Nonostante molte amministrazioni abbiano fatto il possibile per scoraggiarli, è altamente probabile che si formino dei caroselli automobilistici: godetevi il momento e l’emozione tenendo conto che sicuramente ci sarà qualcuno non perfettamente sobrio: evitate di metterlo alla guida!

· Ricordate anche che sporgersi dai finestrini in presenza di filari di alberi e pali della luce potrebbe generare contatti spiacevoli sui vostri denti anteriori!

· Qualora doveste entrare in contatto con tifoserie avversarie, invece di cedere ai vostri istinti violenti, valutate (se siete vaccinati) di fraternizzare: anche in questo caso il vecchio motto “fate l’amore, non fate la guerra” si rivela un ottimo consiglio

IN CASO DI SCONFITTA (vogliamo proprio considerarla?)

· Cedere ad atti inconsulti di vandalismo non sarà influente sul risultato: evitiamolo.

· Affogare nell’alcool il dispiacere? Non è così risolutivo e domattina vi svegliereste con un fastidioso mal di testa ma, se proprio volete, fatelo a casa, quando non dovete più guidare…

· Anche in questo caso vale l’ultimo punto del paragrafo “in caso di vittoria”… anzi festeggiare con una bella turista inglese potrebbe rivelarsi una “vittoria personale” ancora più piacevole!

Mi scuso per la scarsa “scientificità” dell’articolo di oggi… ma sono dell’idea che non bisogna mai prendersi troppo sul serio e certe occasioni richiedono un po’ di leggerezza…

Da domani torniamo a parlare di denti più seriamente, per cui se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova