Spotorno, l'attacco della minoranza sulla terrazza a mare: "Confermata l'inadeguatezza allo stile ligure e all’architettura del nostro paese"

"I materiali di copertura scelti sono delle resine plastiche, lontane da una soluzione naturale, come si vorrebbe per un luogo in riva al mare - prosegue l'esponente di minoranza in Consiglio comunale a Spotorno - In Liguria esistono pietre naturali che avrebbero dato un‘immagine di eleganza e sobrietà in coerenza con le altre pavimentazioni del paese. La scelta di pavimentare con resine molto costose è dunque sbagliata e pone anche un problema di gestione futura, tenendo conto del salino e che la Terrazza ha sempre ospitato e ospiterà le sagre locali dell‘Avis, della Croce Bianca e della Polisportiva, con movimento di mezzi pesanti. Senza contare che non sono stati neppure realizzati, come avevo proposto, i servizi igienici e i locali cucina e magazzino per agevolare il lavoro dei nostri volontari".