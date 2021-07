Studenti imperiesi bloccati a Malta, Toti: "Fate le vacanze in Italia, meglio ancora in Liguria"

"Cosa ci insegna quanto sta accadendo a Malta ai nostri giovani connazionali bloccati dal Covid19? Fate le vacanze in Italia, meglio ancora in Liguria, peraltro avete solo l'imbarazzo della scelta!". Lo ha scritto il governatore ligure Giovanni Toti su Twitter in riferimento alla vicenda che vede otto ragazzi di Imperia "bloccati" a Malta a causa del Covid.

Si sono da poco diplomati al liceo 'Vieusseux' di Imperia e hanno deciso di organizzare un viaggio insieme a Malta per festeggiare. Avrebbero dovuto fare rientro in Italia un paio di giorni fa, ma uno dei ragazzi - l'unico non vaccinato- è risultato, all'esito dei controlli in aeroporto, 'reattivo' al Covid. Di conseguenza è scattata per l'intero gruppo la quarantena in un albergo dell'isola.

Gli italiani bloccati a Malta sono tra i 120 e 130. Oltre al gruppo imperiese, di cui al momento solo uno è positivo al test rapido ed è in attesa del tampone molecolare, sono tanti gli studenti minorenni e accompagnatori in quarantena preventiva a causa di un focolaio Covid scoppiato durante una vacanza studio. Cinquanta persone - tra ragazzi e guide - sono risultate positive al coronavirus, le altre invece sono risultate negative al tampone.