Cisano sul Neva, il 13 e il 15 luglio il rock sarà protagonista della rassegna “Musica in piazza”

Altri due appuntamenti, domani e giovedì 15 luglio, alle ore 20.30, in piazza Gollo, a Cisano Sul Neva con “Musica in Piazza”, la rassegna giunta alla 2° edizione, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva. Una manifestazione, fortemente voluta dall’amministrazione Niero a sostegno delle attività di ristorazione e che proseguirà per tutta l’estate, ogni martedì e giovedì.

Domani sera, ad esibirsi sarà la band savonese “Sherocks” con uno spettacolo che unisce, al classico concerto rock, il racconto di aneddoti e segreti riguardanti la vita personale e musicale delle grandi artiste femminili. La band “Sherocks”, composta da Francesca Marotta voce e chitarra, Sonia Miceli basso e cori, Andrea Calamaro chitarra e cori e Matteo Minola batteria, punterà i riflettori sulle donne del rock italiano dove la musica ha subito le influenze delle sonorità internazionali. Quando dance e pop indossano l’abito rock.

La rassegna proseguirà giovedì 15 luglio, sempre alle ore 20.30, con la rockband genovese, formatasi nel 2017, “Fingerlips” che faranno rivivere gli anni ‘80 in oltre 2 ore di musica con un repertorio tutto dal vivo che ripercorre la musica rock dal 1980 al 1989 con una scaletta variegata che spazia da brani molto noti al atri rivisitati secondo lo stile tipico anni ‘80. Il gruppo si presenta sul palco con un look stravagante tipico delle band di quel decennio von capelli cotonati, e chitarre roboanti. A comporre la band: Enrico Peyrone alle tastiere e synth, Giorgio Milesi, tamburi e rimorchi, Matteo Bavastro, basso ingegnato, William Sormani, chitarre e Barbara Gaggero, voce.