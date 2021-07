Sicurezza dei lavoratori Tpl, vertice in Prefettura a Savona. Cgil: "Guardie giurate anche nei weekend, ora servizio insufficiente"

"Noi oggi ci troviamo con un'azienda che deve far fronte alla protezione degli autisti e adesso rispetto all'anno scorso ci troviamo con due o tre guardie giurate in servizio per tre giorni a settimana e non nel weekend - spiega Massimo Nari, membro della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (rls) - si devono impegnare per averli al lavoro nel fine settimana a supporto del personale viaggiante. In questo momento non è assicurata la loro presenza su tutto il territorio e sono insufficienti".