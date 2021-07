Albenga, tra i caroselli per l'Italia campione d'Europa ecco la proposta di matrimonio di Davide: "Vale, vuoi sposarmi?" (VIDEO)

Tra lo sventolio delle bandiere tricolori e i caroselli per la vittoria italiana agli Europei di calcio, ad Albenga c'è stato spazio anche per una parentesi romantica.

Davide ha infatti scelto una notte di festa per chiedere alla compagna Valentina di sposarlo. Un momento speciale sul lungomare ingauno, immortalato da un video, accolto da un boato di certo non minore rispetto a quelli per i gol degli azzurri.

Una giocata da campione da parte del futuro sposo, che inginocchiatosi di fronte alla compagna l'ha omaggiata con un anello simbolo del suo amore per lei: un amore ricambiato e suggellato da un lungo bacio, preludio ideale per le nozze.

Per lo scambio dei sì appuntamento al 2022, tanti auguri ragazzi!