A Borghetto lo spettacolo teatrale "Orfeo a pezzi"

Domenica 18 luglio, alle ore 21,30, anteprima nazionale dello spettacolo teatrale della compagnia “Le mani e le nubi Teatro”, Orfeo a pezzi, con Salvatore Coco, Alessandra Munerol, Sara Polo e Ivano Vigo.

Ispirato al libro "Orfeo a pezzi" scritto da Fabio Biale, la storia indaga i pochi attimi prima di un incidente di quattro musicisti che tornano da un concerto. In questi momenti di tempo non tempo, la loro vita e il significato che per loro ha la musica si intersecano per una riflessione profonda su ciò che è il mestiere dell'artista. In questo viaggio verso l'ignoto ci sarà ancora spazio per la musica? Cos'è la musica per ognuno di loro? Una riflessione sul ruolo dell'artista che ancora di più in questi tempi di pandemia si è imposta come un interrogativo cogente.

Trama: 4 musicisti. Un'automobile. Il ritorno a casa dopo un concerto. E un momento di stanchezza e distrazione. In quegli attimi che precedono una possibile tragedia ognuno ha la possibilità di riordinare la propria vita. Pochi secondi per definire ciò che è veramente importante per ognuno di loro. L'eros, l'amore figliale, quello genitoriale. L'amore per sé stessi e quello per la musica. Come tante facce di Orfeo, figura simbolo dell'artista, i quattro musicisti scendono nel loro inferno personale per riportare a galla ciò che conta di più nella loro esistenza, ciò che li rende vivi. Attraverso un linguaggio fatto di musica, parola e sequenze fisiche si compie un sacrificio di amore... amore per la musica... "Così ho fatto per tutta la vita: ho preso le vostre parole di scarto e le vostre sconfitte quotidiane e le ho rese note, versi, amore".

L'associazione culturale e compagnia teatrale Le mani e le nubi Teatro nasce dall'incontro tra Salvatore Coco, Alessandra Munerol, Sara Polo e Ivano Vigo, rispettivamente musicisti e attrici professionisti che hanno deciso di condividere le loro esperienze artistiche dando vita a questa compagnia.

La compagnia si propone come obiettivo la sperimentazione dei più differenti linguaggi scenici, ognuno con le proprie caratteristiche, e ricercando, per ognuno, il processo artistico più adatto e più organico. Alessandra Munerol, attrice e scrittrice, comincia la sua esperienza teatrale con Pippo Del Bono e continua la sua formazione con diversi insegnanti per poi fondare nel 2017 la compagnia Le mani e Le nubi. Sara Polo si forma alla Civica Accademia D'arte Drammatica Nico Pepe di Udine e continua il suo percorso attoriale collaborando con diverse compagnie. Ivano Vigo e Salvatore Coco fanno parte di diversi gruppi musicali tra cui i My Gurus, vincitori del "Beatles Summer Festival" al teatro Ariston di Sanremo per gli anni 2015/16. Hanno all'attivo molte collaborazioni live e studio, con Marlene Kuntz, Baustelle, Zibba ed altri

“Siamo lieti ed onorati di poter ospitare l’ideato e prodotto dalla compagnia di giovani artisti del territorio Le mani e le nubi Teatro. Nella splendida cornice dell’Arena Cinema Vittoria e con la collaborazione della P.A. Croce Bianca di Borghetto S. Spirito, che ringraziamo per la sempre fattiva disponibilità, il comune di Borghetto S. Spirito apre la stagione culturale estiva con uno spettacolo avvincente ed atteso dai molti estimatori di una giovane compagnia che ha già saputo guadagnarsi i favori del pubblico” spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo Mariacarla Calcaterra.