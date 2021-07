Albenga ricorda Franco Battiato attraverso la presentazione di "Segnali di Vita"

Questa sera in piazza Trincheri ad Albenga alle ore 21.30, Fabio Zuffanti presenterà "Segnali di Vita", la biografia de La voce del Padrone di Franco Battiato. Seguirà un’inedita conversazione su Gurdjieff, Sufi, Padri del Deserto ed altre fonti con Alfredo Sgarlato e Maurizio Natoli.

A presentare la serata, realizzata in collaborazione tra Comune di Albenga e Fondazione Oddi, sarà il presidente della Fondazione il dottor Roberto Pirino.

Fabio Zuffanti è già al terzo volume di una trilogia su Battiato. Quest'ultimo volume (Baldini e Castoldi) esce nell'anno del quarantennale dall'uscita de “La Voce del Padrone” (1981) che è stato anche celebrato attraverso un completo remix delle tracce che ne hanno ancor di più messo in luce la particolare sonorità.

La Fondazione Oddi, da un'idea del suo presidente Roberto Pirino, ha deciso di dedicare un piccolo omaggio alla memoria del Maestro, con un'incontro dedicato al suo lavoro più conosciuto.

Affiancheranno il relatore – oltre al già citato Roberto Pirino, in qualità di padrone di casa e grande appassionato dell'opere di Battiato – come detto, Alfredo Sgarlato e Maurizio Natoli, che avranno il compito di mettere in luce le “fonti” attraverso le quali si è nutrita la poetica del Maestro.