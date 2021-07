Albisola, gli eventi in programma dal 12 al 18 luglio

Di seguito l’elenco delle manifestazioni in programma nella settimana 12/18 luglio nel comune di Albisola.

Fino al 24 luglio, Museo Manlio Trucco, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La fabbrica siamo noi. La fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini. Esposizione a cura di Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari, Donatella Ventura.

Fino al 24 luglio, spazio espositivo presso IAT (piazzale Marinetti), da martedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Summertime... and the livin' is easy... Ritratti ad olio di Carlotta Cecconi, incisioni e trasparenze di Luigi Agnelli.



Mercoledì 14 luglio, piazza del Talian, ore 21.00

Una riviera di racconti. Letture interpretate per bambini dell’attore Riccardo Tortarolo, a cura dell’Associazione Artincanto: fiabe della tradizione ligure, racconti di Italo Calvino per far emozionare grandi e piccoli.



Giovedì 15 luglio, spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 9.00

In spiaggia senza filtri. Campagna di sensibilizzazione a cura di Assonautica Savona. Giornata di pulizia delle spiagge libere dai mozziconi di sigaretta lasciati a terra e posizionamento di bottiglie/portacenere.



Giovedì 15 luglio, ritrovo piazza Cairoli, ore 21.00

Alla luce di torce e lanterne. Passeggiata in notturna dedicata ai bambini, alla luce di torce e lanterne, lungo il Sentiero Azzurro di Ellera. Il facile sentiero si sviluppa, ad anello, seguendo il corso del torrente, tra fasce, costruzioni rurali e tratti di bosco con essenze mediterranee, con suggestivi scorci sul borgo di Ellera. Durante la passeggiata si alterneranno osservazioni delle essenze tipiche della macchia mediterranea e delle erbette del preboggion, sotto un bel cielo stellato. Una volta arrivati al termine del sentiero, in piazza Cairoli, per i bambini sarà possibile, guidati dagli educatori del CEA, cimentarsi nella creazione di un’originale lanterna con materiali poveri e di recupero da portare via con sé a ricordo dell’esperienza. I partecipanti devono presentarsi muniti di torcia e si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Per il laboratorio finale ad ogni bambino sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per la costruzione della propria lanterna. Occorre portare un barattolo di vetro di recupero per conserve.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it



Da venerdì 16 a domenica 18 luglio, Luceto presso parco CRCS, ore 20.00

Cena sotto gli ulivi. La Festa della Madonna del Carmine di Luceto in una veste nuova: un'atmosfera da favola, tutta da gustare. Cena solo su prenotazione.

Per info e prenotazioni: 371/4198397 www.crcsluceto.com



Venerdì 16 luglio, Oasi del Libro, passeggiata E. Montale, ore 21.00

Letture per bambini. A cura di Sergio Guastini



Sabato 17 luglio, ore 9.30

Le due mostre ad Albisola. Visita guidata, a cura di Carla Bracco, della mostra di Arturo Martini. Prenotazioni: associazioneberzoini@gmail.com, 353/4275308



Sabato 17 luglio, piazza del Talian, ore 21.00

I misteri delle bombe nere. Presentazione del libro di Maurizio Picozzi. Dialogherà con l'autore, il professor Massimo Macciò.