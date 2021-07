"Racconti di cornamusa… Antichi racconti dell’aria": concerto di Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli ad Albissola

Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli su invito dell’amministrazione comunale tornano ad Albissola Marina, per una serata dedicata alla cultura, all’interno della rassegna che al mercoledì sta portando musica, arte e teatro, nei giardini di Albissola.

Mercoledì 14 Luglio infatti, per la rassegna “I Mercoledì da Pozzo Garitta” in Piazza Lam alle ore 21:30 con ingresso libero, si svolgerà lo spettacolo che porterà all’attenzione del pubblico, attraverso il racconto e la musica, il lungo percorso che la cornamusa ha compiuto in più di 2000 anni di vita, durante i quali indelebile rimase il ricordo del fatto che fu “il primo strumento al cospetto del Bambino Gesù”.