Carcare, 13 associazioni sportive ricevono contributo stanziato dal comune

L’assessorato allo Sport del comune di Carcare, con delibera di giunta comunale, nei mesi scorsi aveva stanziato un contributo per le associazioni sportive carcaresi, come forma di ristoro per le mancate entrate e le maggiori spese derivanti dalla pandemia.

“Recentemente sono state liquidate le somme previste per ciascuna associazione, sulla base dei parametri stabiliti nel bando di adesione, vale a dire una parte fissa uguale per tutti ed una variabile sulla base del numero dei tesserati” spiega l’assessore allo Sport Giorgia Ugdonne.

“Sono tredici le associazioni che hanno avuto diritto all’erogazione di questo contributo del quale vado molto fiera, anche perché siamo stati tra i pochissimi comuni ad avere avuto un occhio di riguardo per il mondo dello sport, duramente colpito dalla presenza del Covid".

"Questa pandemia ha causato la sospensione delle attività per molto tempo e tante sono state le spese che hanno dovuto affrontare i direttivi per adeguarsi alle disposizioni inderogabili in materia di sanificazioni, igienizzazioni e quant’altro. Ci è sembrato pertanto doveroso contribuire concretamente alla ripresa delle attività, che rappresentano un grande valore non solo sportivo ma anche umano del nostro territorio comunale" conclude l'assessore.