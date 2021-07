Recovery Fund e Sanità, Costa: "Puntare su digitalizzazione e telemedicina"

"La sanità per troppi anni ha pagato in tagli e restrizioni economiche e credo che oggi ci sia la consapevolezza di come la tutela della salute pubblica debba essere un obiettivo primario per ogni Governo. Siamo chiamati a una grande sfida, abbiamo una grande opportunità davanti a noi rappresentata dai fondi del Recovery. Uno degli insegnamenti di Covid-19 credo sia la consapevolezza di dover investire sul territorio e comprendere quando e quanto la digitalizzazione, la telemedicina siano importanti per la cura del cittadino e la diagnosi. Funzioni che ci permettono di dare servizi migliori. Questo deve essere l'obiettivo oggi di una sanità in cui dobbiamo tornare a investire".

È quanto afferma il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, al Tech Economy Hub, evento organizzato da 'Il Sole 24 Ore' in collaborazione con Core e con partner scientifico il Politecnico di Milano.

"Certamente la pandemia ha messo in evidenza le criticità del nostro sistema sanitario - ha osservato - C'è stato un momento in cui nel nostro Paese si è pensato che ogni risposta dovesse arrivare dagli ospedali e abbiamo perso di vista quella che invece era una rete necessaria sul territorio. Ora abbiamo capito quanto è importante avere una medicina del territorio, una rete presente che riesca a condividere e dialogare. Perché uno dei problemi messi in luce da Covid è la grande difficoltà a condividere dati (tra le Regioni, fra le Regioni e il Governo) e abbiamo toccato con mano quanto questa mancata digitalizzazione e condivisione in alcuni casi abbia rallentato quelle che erano le risposte che potevamo e dovevamo dare alla comunità".

"Tornare a investire sulla sanità, puntare di più sul territorio e spingere sulla digitalizzazione: è l'insegnamento della pandemia. Credo però che questa emergenza abbia messo in evidenza anche la grande qualità del nostro personale sanitario. Dobbiamo essere orgogliosi e grati ai nostri sanitari perché hanno fatto un lavoro straordinario, talvolta, in alcune realtà e in alcuni momenti, senza gli strumenti necessari", ha sottolineato Costa.