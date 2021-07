Sopralluogo dell'onorevole Paita a Savona, Bozzano: "Facile prendersi i meriti di altri, più difficile risolvere i problemi"

“Leggo oggi le dichiarazioni dell’onorevole Raffaella Paita che, al fianco del candidato sindaco Marco Russo, si è recata in via Turati per un sopralluogo sul cantiere dell’Aurelia bis di Savona. Non mi è però chiaro perché l’onorevole d’Italia Viva parli in prima persona plurale, lasciandosi andare a un “abbiamo deciso di commissariare questa opera”. Avrà forse partecipato alla discussione del suo ruolo di presidente della nona Commissione Trasporti alla Camera, ma non ha certo avuto alcun ruolo nella decisione di inserire questo intervento tra quelli considerati urgenti e strategici sull’intero territorio regionale”.

A scriverlo in una nota stampa è il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“L’inserimento dell’Aurelia bis di Savona tra gli interventi liguri da commissariare – spiega - è da imputare all’Intesa siglata tra il Ministero e la Regione, a cui si è arrivati dopo ore ed ore di incontri e riunioni”.

“Aggiungo poi che tale percorso, che sull’esempio della ricostruzione del Ponte Morandi (oggi Ponte di San Giorgio) avrà il merito di tagliare i tempi autorizzativi e quelli per l’affidamento dei lavori, non si può certo considerare concluso come invece l’onorevole pare dare per scontato. La Regione ha infatti richiesto al Ministero di rivedere con l’aggiunta di ulteriori nomi la lista dei commissari proposta, ad oggi troppo esigua per la mole di opere che dovranno essere seguite. Che la nostra Paita, invece di accreditarsi meriti che non ha, si impegni in tal senso, intercedendo perché i commissari prescelti possano ricoprire realmente tale ruolo, mettendoli nelle condizioni di riuscire a seguire i cantieri senza essere oberati da troppe e variegate situazioni”.

“Ha poi ben ragione l’onorevole quando dice che sul rifacimento del casello di Albisola il ‘vecchio progetto è da rimettere a posto’ – precisa Bozzano - mi preme però ricordare all'ex assessore regionale che quel progetto che è stato bocciato, allungando quindi i tempi per la realizzazione, arrivava proprio dalla giunta Burlando nella quale lei sedeva; mentre gli ‘amministratori locali e regionali’ ai quali polemizzando fa riferimento, stanno ora lavorando giorno e notte per trovare un’alternativa progettuale valida e risolvere quindi i problemi lasciati dall’amministrazione a cui le partecipava”.

“Bene poi che l’onorevole riconosca che non è colpa di Anas né di altri enti per il fermo del cantiere, bloccato da un concordato fallimentare. Ma la Paita pare pecchi nuovamente di supponenza quando punta il dito sul Comune di Savona e sulla Regione per la mancanza di comunicazione ai cittadini. A risponderle sono gli stessi cittadini che hanno partecipato al sopralluogo, che si sono dimostrati più che informati sulla vicenda, parlando a ragion veduta di particolari anche tecnici che certo non conoscerebbero se il Comune e la Regione non avessero sempre tenuto puntualmente informati i cittadini, quelli direttamente interessati come i savonesi tutti”.

“Non è che la Paita faccia come Sterling, grande esperto dell’arte del gioco del calcio della nazionale Inglese, ma anche ottimo tuffatore in area di rigore?”, conclude il consigliere regionale Bozzano.