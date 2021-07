Covid, Toti: "Oltre duemila vaccini negli open day programmati nel weekend in tutta la Liguria"

“Continua la campagna vaccinale in Liguria e nonostante il bel tempo tanti sono stati i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, attraverso gli open day programmati sul territorio, anche nel fine settimana. In totale 2006 le persone vaccinate questo week-end in tutte le Asl liguri”.

Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulle vaccinazioni somministrate questo fine settimane nelle postazioni allestite in tutte le ASL liguri. In particolare 215 quelle effettuate nella Asl 1 Imperiese, 370 nella Asl 2 Savonese, 764 nella Asl 3 3 Genovese, 150 nella Asl 4 del Tigullio e 507 nella Asl 5 Spezzina.

Intanto oggi sono 26 i nuovi positivi registrati in Liguria su 1.713 tamponi molecolari effettuati e 1.522 test antigenici. Sul totale 1 i positivi nella Asl 1, 8 nella Asl 2, 8 nella Asl 3, 4 nella Asl 4, e 4 alla Spezia nella Asl 5, di questi uno non riconducibile alla residenza in Liguria. Sedici le persone ricoverate in media intensità e e 7 in terapia intensiva, 21 le persone in isolamento domiciliare e zero deceduti.

Per quanto riguarda i vaccini sono stati 2.694 le dosi somministrate di cui 272.091 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 260 di tipo cold (AstraZeneca e Johnson), per un totale dell’86% di vaccini somministrati sul consegnato.