Le mani: ci siamo salutati…

A Ceva e Mondovì, nelle sedi del Cfpcemon, in questi giorni si alternano i saluti: da un lato quelli un po’ malinconici rivolti a meccanici, estetiste, parrucchieri e cuochi che hanno concluso il percorso di qualifica e magari tornano in sede per ritirare gli attestati, dall’altro quelli ricchi di entusiasmo e curiosità indirizzati ai giovani che affrontando i colloqui di orientamento in attesa di iniziare la scuola superiore nell’anno scolastico 2021/2022.

In questo periodo in cui accantoniamo il virtuale e le relazioni si riappropriano di spazi e i sensi, la direzione del Cfpcemon ha voluto realizzare un video che è un passaggio di testimone tra tutte le mani che hanno imparato nell’anno appena concluso e quelle che inizieranno a farlo da settembre prossimo negli stessi laboratori.

Il Cfpcemon attiva corsi IeFP per i giovani UNDER 24 completamente gratuiti in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Piemonte che, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria garantiscono tassi di occupazione vicini al 70%.

I corsi:

Operatore Meccanico - Lavorazione meccanica, installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici a Mondovì

Operatore Meccanico - Lavorazione e montaggio componenti meccaniche a Ceva

In cui i ragazzi impareranno a utilizzare macchine a Controllo Numerico e Robot, a disegnare su Solidworks e a riparare i guasti di macchinari e attrezzature industriali.

Operatore della Ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti - a Mondovì

Svolto in modalità duale (nel primo anno gli studenti imparano all’interno di un’impresa simulata mentre già dal secondo anno iniziano l'alternanza formazione-lavoro).

Operatore del Benessere – Estetica a Ceva

Per chi vuole avvicinarsi alla professione imparando massaggi, make up, trattamenti viso e corpo, nailart, depilazione e solarium ecc.

Operatore del Benessere – Acconciatura a Mondovì

Per chi vuole diventare un/a hairstylist in grado di interpretare trend del momento ed esigenze del cliente.

Sito internet http://www.cfpcemon.it/il-futuro-nelle-tue-mani