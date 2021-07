Pieve di Teco, grande festa per i 100 anni di Paola Brunengo: la 'Regina dei ravioli' (foto)

Grande festa ieri a Pieve di Teco per Paola Brunengo che ha spento 100 candeline. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Alessandro Alessandri, ha donato alla signora Brunengo una medaglia d’oro e una targa non solo per augurarle buon compleanno, ma soprattutto per dare il giusto riconoscimento all’impegno di una vita dedicato alla famiglia e alla sua comunità. La cerimonia, che ha visto l’intera amministrazione comunale coinvolta e ha registrato la presenza della deputata Sara Foscolo, si è svolta in frazione Moano, nel cuore della Valle Arroscia.