Green Pass obbligatorio per entrare in bar ristoranti, Canciani (Forza Italia): "Si commetterebbe un errore"

La campagna vaccinale va sostenuta e pubblicizzata ma si commetterebbe un errore se, per raggiungere l'immunità di gregge, si colpisse con ennesime restrizioni un settore già colpito nei 16 mesi scorsi. Come dovrebbe diventare obbligatorio il Green Pass per entrare in bar ristoranti, perché non lo si allarga per tutti gli altri settori?

Una vera discriminazione nei confronti di quei pubblici esercizi che, come abbiamo visto, hanno un indotto considerevole per l'economia italiana e vedere personaggi del mondo della politica locale e nazionale essere d'accordo con la proposta portata avanti da Macron in Francia deve far preoccupare. Ma questi signori hanno una minima idea di quel che stanno proponendo? Le aziende devono ripartire e mettere per l'ennesima volta il bastone tra le ruote sarebbe una catastrofe.

"Errare humanum est, perseverare autem diabolicum"

Matteo Canciani - Forza Italia