Bassetti: "Nel calcio siamo campioni d'Europa e nella gestione della pandemia e del green-pass? Non ci saremmo nemmeno qualificati"

Infatti, ora, ricordiamo che è sempre possibile vaccinarsi, senza obbligo di prenotazione. Un altro Open Night è alle porte in tutte le Asl liguri: giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle 23 sarà possibile vaccinarsi in Asl 1 Palasalute Imperia – Palafiori Sanremo, in Asl 2 Terminal Crociere Savona, in Asl 3 Hub Fiera del Mare Genova, in Asl 4 Auditorium San Francesco Chiavari, in Asl 5 Centro Sociale Ceparana. Altri Open Night saranno organizzati anche nella prossima settimana.

Quello che spera il dottor Bassetti , perfettamente in linea con il presidente della regione Giovanni Toti , è quello di convincere coloro che ancora non si sono vaccinati, perché indecisi o timorosi, sostenendo che “il virus è molto peggio”.

Nel mentre, l’aumento dei contagi in Francia, ha fatto scattare nuovi obblighi. Il Green pass sarà obbligatorio per accedere al bar, ai mezzi pubblici quali treni e pullman, ma anche ai cinema e ai teatri, in caso contrario sarà obbligatorio avere un tampone negativo e i sanitari saranno obbligatoriamente vaccinati.

Matteo Bassetti, circa la possibilità di nuove zone gialle in Italia, a causa dell’aumento dei contagi, sostiene di guardare i francesi e imparare da loro. Green pass anche in Italia per accedere a più posti possibili? No, ma di certo L’infettivologo per una buona riuscita vaccinale stuzzica gli indecisi, in tutti i modi. Accenna anche al mondo calcistico, affermando che la capienza allo stadio può essere massima se solo tutti sono vaccinati.