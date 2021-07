Ad Albenga il 14 luglio torna il Gran Concerto del Corpo Bandistico "G. Verdi"

Grande attesa per il Gran Concerto del Corpo Bandistico G. Verdi di Albenga che si terrà mercoledì 14 luglio alle 21 in Piazza Enzo Tortora per allietare la serata di cittadini e turisti.

Programma



- Mosè - Marcia (G.Rossini)

- Giovanna d'Arco - Ouverture (G.Verdì)

- Arie tratte da “Carmen” (Bizet)

- Arie tratte da “La Traviata” (G.Verdi)

- Arie tratte da “Rigoletto” (G.Verdi)

- Il Barbiere di Siviglia - Ouverture (G.Rossini)

- Moment for Morricone (E. Morricone)

- La vita è bella (N. Piovani)

- Radetzky - Marcia (Johann Strauss padre)



L’evento è pubblico con ingresso gratuito.