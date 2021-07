Da Finale a Quiliano, l'autrice Ilaria Gaspari presenta al savonese il libro "Vita segreta delle emozioni"

Le emozioni che abitano dentro di noi ci rendono umani. Fidarsi di quello che proviamo non significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all'esperienza e pronti a meravigliarsi del mondo.

E' questo ciò che l'autrice Ilaria Gaspari ha provato a descrivere nel suo ultimo libro "Vita segreta delle emozioni", edito da Einaudi, che sarà presentato al pubblico savonese in due serate in altrettante rassegne ormai appuntamenti imprescindibili dell'estate culturale in provincia.

Giovedì 15, alle ore 21, l'autrice che vive tra Roma e Parigi collaborando con diversi giornali e insegnando scrittura, sarà presente per uno degli incontri della ventiseiesima edizione di "Un libro per l'estate" a cura dell'associazione culturale "Cento Fiori" nei chiostri di Santa Caterina insieme a Stefano Sancio.

Il giorno successivo invece, sempre alle ore 21, parteciperà alla serata di "Quiliano città viva" in piazza Gramsci.

Ma come nasce quest'ultimo romanzo? «Pensavo alla frase di Epicuro: “è vano il discorso del filosofo che non curi qualche male dell’animo umano”; e mi sono detta: proviamo! Ho pur sempre studiato filosofia; tanto vale che metta quello che ho imparato, quello che ho pensato, al servizio di chi vorrà. Ho ascoltato; ho amato piú di prima, perché intorno al mio amore era cambiato, come il panorama quando arriviamo in una radura, il paesaggio delle mie paure» afferma l'autrice.

Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti del discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di conoscere il mondo.

Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che l’hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche alla letteratura e alla poesia.

Questo libro è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui diciamo i nostri stati d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto – frammentario, imperfetto.

Perché nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.