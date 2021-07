"Di che scatto sei?": il nuovo contest fotografico lanciato dal comune di Albenga

Parte il nuovo concorso digitale dedicato alla fotografia! L’obiettivo quello di coinvolgere attivamente i turisti che scelgono come meta per l’estate la città di Albenga.

Il titolo, “Di che scatto sei?”, vuole volutamente sottolineare la varietà di attività che si posso svolgere in questa località, non solo mare, ma anche cultura, sport, outdoor e divertimento per i più giovani. Diventa facile e immediato per i visitatori trovare il momento giusto da immortalare nelle varie location della città: dal centro storico alle spiagge, dall’isola Gallinara al suggestivo entroterra dove è possibile fare passeggiate o percorsi in Mountain Bike.

Le regole sono semplicissime, basta scattare e inserire l’hashtag ufficiale #scoprialbenga. La foto più bella vincerà un soggiorno nella Città delle Torri per la prossima stagione.

Un’idea, che nasce in parallelo alla nuova strategia di comunicazione Social attivata dal comune per incentivare e promuovere il turismo dopo il periodo della pandemia, ha l’obiettivo di trovare anche un riscontro nel mondo reale, suggerendo e proponendo ai visitatori esperienze autentiche da vivere e condividere.

Le foto saranno condivise sulle pagine di @SCOPRIALBENGA di Facebook e Instagram.