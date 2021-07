Loano, al Giardino del Principe la presentazione di "Mai stati così uniti" di Simona Siri

Lunedì 19 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “Mai stati così uniti” di Simona Siri (Tea).

Simona si innamora dell'America molto presto, immaginandola come il mondo dei film di Woody Allen, quello di “Friends” e di “Sex and the City” e, più avanti, quello di Michelle e Barack Obama. A New York, dove è corrispondente per una rivista italiana, conosce Dan, se ne innamora e la vita americana comincia per davvero. Dopo un mese esatto dal giorno del loro matrimonio, Donald Trump vince le elezioni, sorprendendo il mondo. Il sogno americano di Simona va in frantumi, e lei si sente vittima di una vera e propria truffa. È costretta ad aprire gli occhi su una realtà che così perfetta non è. La sua tecnica per sopravvivere? Incolpare il marito di tutto quello che non va negli Stati Uniti. Così, i loro litigi, su cosa sia giusto mangiare a colazione, che giacca comprare o cosa scrivere sui biglietti di auguri, diventano il pretesto per parlare di temi più importanti come la sanità, la gestione dei soldi e l'ingiustizia sociale che pervade un Paese dove il pragmatismo regna sovrano, e dove tutti sono imprenditori di loro stessi.

Nata e cresciuta in Italia, Simona Siri vive negli USA da sette anni. Da lì cerca di raccontare l’America agli italiani scrivendo per diverse testate (Vanity Fair, La Stampa, Il Foglio) e di spiegare l’Italia agli americani con articoli su Washington Post, CNN, New York Daily News. Dopo “Lamento di una maggiorata” e “Vogliamo la favola”, “Mai stati così uniti” è il suo terzo libro per TEA, scritto in collaborazione con il marito Dan con cui condivide l’amore per il cane Ugo (italianissimo) e la loro bambina Ella Mae, per New York City e per la politica americana.

L'appuntamento, organizzato dalla Libreria Del Conte di Loano, rientra nell'ambito di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.