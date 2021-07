Sassello, torna il cinema sotto le stelle con la rassegna "Feel Good"

Appuntamento a Sassello ogni mercoledì sera con la rassegna “Feel Good – il cinema sotto le stelle”, a cura del Comune di Sassello con la preziosa collaborazione dell’Associazione Culturale "Il Segnalibro" e l’Associazione Teatro di Sassello.

Si rinnova anche per questo anno l’appuntamento in piazza Bigliati a partire dalle ore 21.15 con il "Cinema sotto le stelle". Sei i mercoledì dedicati alla commedia francese e, nella settimana degli eventi dedicati ai 700 anni della morte di Dante Alighieri, la proiezione del cartone animato “Coco”.

Il calendario delle proiezioni, tutte a ingresso gratuito, prevede:

Mercoledì 14 luglio "Cyrano Mon Amour": il teatro che si fa cinema, di come Edmond Rostand ha scritto uno delle più note e rappresentate commedie del teatro francese

Mercoledì 21 luglio "Gamberetti per tutti": una commedia francese divertente, libera e liberata dai conformismi nel senso più pieno del termine

Mercoledì 28 luglio "Le invisibili": una commedia francese sul riscatto sociale che insegna cosa può fare la solidarietà femminile

In occasione della settimana degli eventi dedicati ai 700 anni della morte di Dante Alighieri - mercoledì 4 agosto "Coco": il cartone animato che racconta del bambino Miguel nel regno dei morti per celebrare i colori della vita

Mercoledì 11 agosto "In viaggio con Jacqueline": un film girato tra nord Africa e Francia, che racconta di come si realizzano i sogni e di come si creano amicizie forti e durature, nel percorso per raggiungerli. Una commedia divertente, tra determinazione e colpi di scena.

Mercoledì 18 agosto "Due amici": un film arioso e leggero che riprende la configurazione sentimentale francese per eccellenza.

Mercoledì 25 agosto: "Un marito a metà": dialoghi frizzanti per una commedia dal tono leggero e farsesco, con due protagoniste femminili deliziose.

Saranno rispettate tutte le prescrizioni previste in relazione all’emergenza COVID-19, quali il distanziamento fisico e l’obbligo dell’uso di mascherina.