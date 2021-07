Liguria prima in Italia a consentire le visite nei reparti di degenza degli ospedali

"Via libera in Liguria, prima regione in Italia, alle visite in ospedale, non solo nei pronto soccorso ma anche nei reparti di degenza. Grazie alla norma di legge approvata oggi all'unanimità in Consiglio regionale, la Liguria si pone all'avanguardia nel Paese: avremmo potuto fare altre scelte e lasciare i reparti chiusi, come previsto dalle norme nazionali".

Cosi commenta su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti.

"Ma oggi, alla luce dei dati del Covid, dobbiamo dare la possibilità a familiari e visitatori con il Green Pass di tornare a incontrare le persone care ricoverate. Anche questo significa lavorare per tornare, in sicurezza, alla normalità che liguri e italiani meritano" conclude Toti.