La testimonianza di un giovane di Mioglia: "Il mio calvario per spostare il richiamo del vaccino"

" Come da prassi - racconta - mi è stata assegnata la data per il richiamo 12 settimane dopo, ovvero il 19 agosto " e fin qui tutto ha proceduto per il meglio.

Storie di situazioni paradossali o comunque di difficile spiegazione se ne sono lette e sentite diverse in questo oltre un anno dove la pandemia ha travolto come un uragano le nostre attività quotidiane, in particolare la sanità.

"Negli ultimi giorni per varie motivazioni ho cercato di anticipare la data del mio richiamo, consapevole del fatto che l'intervallo consigliato per questo siero è compreso tra le 10 e le 12 settimane" aggiunge il giovane, che da allora ha cominciato quello che definisce una sorta di calvario.

"Dapprima ho contattato il call center dedicato alle prenotazioni vaccinali, il quale mi ha molto gentilmente rimandato all'Asl di competenza fornendomi il contatto. Ho quindi chiamato l'Asl 2 la quale, dopo due chiamate a vuoto e diverse attese, mi ha informato che l'hub di Varazze non è di loro competenza, in quanto gestito dai medici di medicina generale, e che avrei dovuto contattare direttamente loro per spostare il mio appuntamento. Ho chiesto dunque cortesemente se fossero in possesso di un numero di riferimento da chiamare, ma non lo avevano. Ho provato dunque a cercare su internet, ma l'unico numero che ho trovato è sempre di Asl 2 che mi ha quindi dato la stessa risposta. Ho scritto quindi allo staff di PrenotoVaccino, il quale mi ha risposto che purtroppo neanche loro conoscono il numero in questione e che, se non riuscissi a trovarlo, l'unica soluzione sarebbe quella di recarmi di persona presso l'hub vaccinale".

"L'hub in questione, per inciso, dista 40 minuti di auto da casa mia ma al momento della prenotazione era il più vicino. Mi chiedo inoltre come sia possibile che nessuno abbia il numero di telefono di questo hub: come fanno a contattarli per questioni logistiche e operative ad esempio?" continua Roberto.