Lettera al direttore: "Autostrade gratis fino al termine dei lavori"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Egregio direttore, sono a scriverle la presente per reclamare su scelte a dir poco indecorose da parte di Autostrade per l'Italia spa. La situazione della viabilità nella nostra regione è sempre stata critica, ma negli ultimi anni è arrivata oramai al collasso generale, anche perché, non si può dover pensare che al giorno d’oggi per percorre 50 chilometri, una persona, o meglio un utente, debba perdere quotidianamente diverse ore di vita per colpa innanzitutto di un disservizio e poi della manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria che doveva essere eseguita già da tempo, senza dover aspettare come spesso accade in Italia che succedesse una tragedia".

"Comunque è importante sottolineare che tutto ciò avviene mentre si continuano a pagare fatture mensili importanti, in particolare per chi come il sottoscritto e molti altri deve per forza fare utilizzo di autostrade per motivi logistici e di lavoro".

"Ben venga la manutenzione ma, vista la situazione, è più opportuno come spesso ho sentito dire da diversi media in merito, rendere tutta la rete autostradale ligure temporaneamente gratuita fino al termine dei lavori. Infatti ritengo assurdo fare in una regione piccola come la nostra una distinzione sui disagi in quanto nella fattispecie dover pagare una tratta Savona-Genova Aeroporto a prezzo pieno di 3,80€ a viaggio (tra andata e ritorno sono ben 7,60€ al giorno), mentre entrando o uscendo semplicemente ad Albisola in entrambi le direzioni e quindi solamente 6 chilometri dopo o prima Savona, si ha diritto alla gratuità del viaggio".

"Bisogna inoltre affermare che ultimamente i maggiori disagi in direzione Genova sono proprio prima di arrivare al casello di Albisola, in entrambe le direzioni di marcia. Infatti, vi è una media giornaliera di 2/4 chilometri di coda per i cantieri, e questo quando c’è poco traffico. Inoltre, è importante sottolineare la pericolosità della situazione. La dimostrazione sono i numerosi sinistri stradali (anche di grave entità) che si sono verificati nell’ultimo periodo sulle nostre autostrade. Arrivati a questo punto, non sarebbe più opportuno e più onesto rendere tutto gratuito nell'interesse di tutti gli utenti?

"Ognuno di noi utenti avrebbe qualcosa da dire in merito alla questione ma, queste ingiustizie e differenze di trattamento senza un giustificato motivo, ripeto vista la situazione attuale, meritano di essere messe in risalto in modo che prima o poi si debba arrivare a dover cambiare qualcosa, poiché ci stanno legalmente derubando senza che nessuno faccia nulla".

Riccardo