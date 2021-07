Albenga, una nuova storia di Davide Aicardi sulle pagine di Topolino

Topolino, il più celebre settimanale di fumetti dedicato ai bambini, oggi ha pubblicato una nuova storia firmata dallo sceneggiatore ingauno Davide Aicardi.

Il fumetto, disegnato da Giulia Lomurno, ex allieva dello stesso Aicardi alla Scuola del Fumetto di Milano, rappresenta una storia completamente muta, dove lo sventurato Paperoga è alle prese con un nuovo, potentissimo, frullatore che gli procurerà non pochi guai.

Esploratore del linguaggio della sceneggiatura, Davide Aicardi ritorna al fumetto seriale dopo essersi divertito a vagabondare tra diversi tipi di narrazione: ha infatti in cantiere un lungometraggio ambientato il Liguria, una nuova serie di animazione, di produzione internazionale, una graphic novel, spin off di un celebre gioco di ruolo e sta lavorando, con i suoi amici musicisti dei Messer Davil, al nuovo album che vedrà la luce nel 2022.

Sarà inoltre presente, in veste di mediatore, giovedì 16 luglio, a partire dalle 20.30, alla presentazione della Graphic Novel “Un’estate senza mamma” di Gregory Panaccione, che si terrà presso la spiaggia Clinica San Michele, in apertura dello spettacolo teatrale dedicato alla tragedia dell’Annamaria, prodotto e interpretato dalla compagnia “Le mani e le nubi teatro”.