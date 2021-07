Borghetto S. Spirito: firmata dal sindaco Canepa l'ordinanza anti-abbruciamenti

A seguito di "numerose segnalazioni dai cittadini inerenti l’infastidimento causato dalla produzione di fumo derivante dell'abbruciamento all’aperto del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, di residui organici vegetali come ad esempio foglie, frasche, residui di potatura e sfalci" e "viste le attuali condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali", il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha firmato un'ordinanza che stabilisce il "divieto, senza eccezioni, dell'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, stoppie, cippati e di qualsiasi tipologia di residui organici vegetali come ad esempio foglie, frasche, residui di potatura e sfalci" e che vieta inoltre di "in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali rifiuti urbani, plastiche, gomme, tessuti, carta e cartone, legname ecc…".