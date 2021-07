Borghetto S. Spirito: giornata al Luna Park per i giovani del Centro Estivo

Proseguono le iniziative del Luna Park di Molo Marinai d’Italia. Dopo gli open day dedicati al personale sanitario e programmati per i prossimi giorni, questa mattina è stata la volta dei ragazzi del Centro Estivo.

“Ringrazio gli esercenti degli spettacoli viaggianti - dichiara Carolina Bongiorni, presidente del Consiglio borghettino e delegata alle Politiche Giovanili - per aver messo gratuitamente a disposizione le loro attrazioni. I ragazzi, accompagnati dagli educatori e dal responsabile Ezio Rando, hanno trascorso una bellissima mattinata in allegria. Questa è solo una delle molte attività in programma in cui sono impegnati i nostri ragazzi, alternando momenti ludico/ricreativi ad altri più spiccatamente educativi. Questo a testimoniare l’importanza sociale che l’amministrazione riconosce al nostro Centro Estivo che è la prosecuzione naturale del Centro Ragazzi che si svolge da sempre nei mesi scolastici”.