MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la cheesecake alle ciliegie (al bicchiere)

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la ciliegia

rossa, dolce e succosa, è uno dei frutti estivi più impiegati in cucina e in pasticceria. Grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, è un ottimo alleato per bloccare l’accumulo di grassi nelle arterie e per combattere l’azione dei radicali liberi. E’altresì preziosa contro infiammazioni e dolori alle articolazioni, oltre ad aiutare a depurare il fegato e i reni. Grazie al suo buon contenuto di potassio, è consigliata nella dieta per ipertensione, mentre le fibre, delle quali è ricca, aiutano nelle diete dimagranti.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

CHEESECAKE ALLE CILIEGIE (AL BICCHIERE)

Tempi

20 minuti + tempo di riposo (circa 1 ora)



Ideale per…

la merenda



Ingredienti (4 persone)

Ciliegie q.b.

200 g di biscotti integrali

3 cucchiai di olio di cocco

200 g di formaggio vegano spalmabile

100 g di yogurt greco di soia

80 g di zucchero

Procedimento

1.Tritate finemente i biscotti fino a ridurli in polvere

2. Mescolate la polvere di biscotti con l’olio di cocco

3. Distribuite il composto ottenuto in 4 bicchieri, formando il fondo delle cheese cake

4. Amalgamate il formaggio vegano spalmabile con lo zucchero

5. Con il composto ottenuto, formate il secondo strato nel bicchiere con l’aiuto di una sac à poche

6. Lavate le ciliegie, denocciolatele e tagliatele a metà

7. Usate le chicche di ciliegie per formare l’ultimo strato di cheesecake





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

I dolci al bicchiere sono un’ottima soluzione per non ingrassare proprio perché sono già porzionati. Questa cheesecake, nel suo piccolo, presenta tutti i macronutrienti essenziali: i carboidrati a lento assorbimento dei biscotti integrali con un indice glicemico molto ridotto; quelli a rapido assorbimento dello zucchero; le proteine del formaggio vegano e dello yogurt di soia. E le ciliegie? Con la loro ricchezza di fibre, aiutano a tenere a bada glicemia, colesterolo e offrono nutrienti per la flora batterica intestinale. Inoltre, pensando all’estate, rappresentano le alleate perfette per una pelle al top (vitamina C) e un ottimo recupero idrosalino (acqua, potassio e magnesio).

Se avanza?

Mescola tutto insieme e per creare una soffice farcia per cannoli!