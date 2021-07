Stop ai mezzi pesanti ad Albisola, spazio da venerdì 23 luglio all'ordinanza ministeriale poi fino a metà settembre a quella del sindaco

Via allo stop per la circolazione dei mezzi pesanti sull'Aurelia venerdì 23 e 30 luglio e 6-13 agosto dalle 16 alle 22 come deciso da un'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quando cesserà spazio al provvedimento del sindaco di Albisola Maurizio Garbarini dal 20 agosto e per tutti i restanti venerdì fino al 10 settembre.

Questo è quanto è stato stabilito durante la riunione che si è svolta oggi in videconferenza con il Prefetto di Savona Antonio Cananà alla quale hanno partecipato i sindaci dei comuni di Albisola, Albissola Marina, Celle e Savona, società autostrade, Autorità di Sistema Portuale, la polizia stradale e la Provincia.

Al centro su richiesta del primo cittadino albisolese, l'ordinanza di stop che era stata emessa sia nel 2018 dal sindaco di allora Franco Orsi che nel 2019 sindaco attuale, non nel 2020 visti i pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e la presenza dei diversi cantieri sulla rete autostradale.

Il Prefetto però avrebbe specificato che per i due venerdì di fine luglio e i due di inizio agosto sarebbe in vigore l'ordinanza ministeriale, da lì la decisione per Garbarini di proseguire nello stop dalle 15 alle 21 nel suo comune passando per l'Aurelia fino a Savona del passaggio dei mezzi superiori alle 7.5 tonnellate.

L'Autorità Portuale nei giorni scorsi aveva espresso perplessità sull'ordinanza visto che secondo loro "con i problemi autostradali ci sono esigenze di traffico, per gli autotrasportatori con la chiusura del casello vorrebbe dire al venerdì perdere una mezza giornata" aveva dichiarato alla nostra redazione Paolo Canavese, direttore dell'ufficio territoriale di Savona e Vado della Port Authority.

"Qualcosa si deve fare per la viabilità, bisogna arrivare insieme a dei compromessi, non si deve di certo dimenticare che il porto è una risorsa però il passaggio dei camion ha creato dei decessi importanti negli anni e un grande caos sul traffico - dice il sindaco di Albisola - Ringrazio la Prefettura che ha raccolto il grido d'allarme del territorio, per noi infatti è una situazione drammatica da gestire. Bene l'ordinanza ministeriale, noi andremo comunque poi andremo ad aggiungere la nostra dal terzo venerdì di agosto fino al secondo di settembre".

Oltre ai venerdì indicati dalle due ordinanze, lo stop per i mezzi pesanti sarà presente tutte le domeniche di luglio, agosto e settembre dalle 7 alle 22, sabato 17/24 luglio e 21/28 agosto dalle 8 alle 16 invece sabato 7 e 14 agosto dalle 8 alle 22.