Tpl Linea, disagi in vista per il possibile sciopero del 19 luglio

Tpl Linea informa la clientela e l’utenza che, a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, per la giornata di lunedì 19 luglio, l'attività di questa azienda potranno subire riduzioni e/o limitazioni da inizio servizio, alle ore 5.00, dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.00 fino a fine turno.

Nuove ripercussioni, quindi, per il trasporto pubblico locale nel savonese, in attesa di una conferma da parte dei sindacati sulla protesta, che sarà decisa dopo le assemblee dei lavoratori in programma nella giornata di oggi.

In caso di sciopero saranno garantite le fasce orario di maggiore flusso e necessità per l’utenza, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato dai sindacati di categoria.

L’azienda di trasporto savonese si scusa per i disservizi e disagi causati dal possibile sciopero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).