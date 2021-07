Savona, spara in mezzo alla folla durante i festeggiamenti per l'Italia con una pistola giocattolo: disarmato dalla polizia locale

Si era messo a sparare due colpi di pistola in mezzo alla folla che festeggiava la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei e subito gli agenti della polizia locale presenti si erano allarmati e lo avevano disarmato.

L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in piazza Mameli a Savona nel pieno del marasma dei festeggiamenti e immediato era stato l'intervento della pattuglia presente a presidiare il Monumento ai Caduti.

Fortunatamente però si trattava di una pistola giocattolo caricata a salve priva di classico tappino rosso, aspetto questo che aveva fatto allarmare gli agenti i quali di primo impatto avevano pensato fosse un'arma vera e propria.

Il trentenne di nazionalità albanese è stato denunciato all'autorità giudiziaria per procurato l'allarme e per avere esploso colpi d'arma da fuoco in presenza di assembramenti di persone. La pistola giocattolo inoltre è stata sequestrata.