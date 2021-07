A Borghetto la rassegna "Libri Serate d'Autore"

Il comune di Borghetto Santo Spirito, riconosciuto Città che legge 2021 dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, presenta la diciottesima edizione della rassegna di presentazione di "Libri Serate d'Autore".

La rassegna, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà presso l'Arena Cinema Vittoria, proporrà quattro incontri con grandi nomi del panorama letterario italiano e buoni spunti di lettura.

Prima serata martedì 27 luglio, con Teresa Ciabatti, che torna a Borghetto S. Spirito per presentare "Sembrava Bellezza", A. Mondadori Editore, candidato al Premio Strega 2021. Il romanzo, nel quale si ritrova la voce inconfondibile di Teresa Ciabatti, ripropone i temi cari all'Autrice: l'adolescenza ed il rifiuto del proprio corpo, speculari alle insicurezze e paure della mezza età, un microcosmo di relazioni - potere, sopruso, invidia - che mostrano in piccolo come funziona la società. E poi la bellezza come ideale impossibile, incarnato da una donna senza età, rimasta imprigionata in una vita per sempre giovane e senza memoria, dopo aver subito danni cerebrali. Proposto da Sandro Veronesi al Premio Strega 2021, Sembrava Bellezza è un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l'autrice mette in scena con acume prodigioso le relazioni, tra donne e non solo.

Scrittrice e sceneggiatrice italiana (n. Orbetello 1975). Laureata in Lettere, ha frequentato la scuola di scrittura di A. Baricco, e ha esordito nel 2002 con il romanzo Adelmo, torna da me, da cui nel 2005 è stato tratto il film L'estate del mio primo bacio diretto da C. Virzì. A questo sono seguiti i romanzi: I giorni felici (2008), Il mio paradiso è deserto (2013), La più amata (2017, finalista al Premio Strega), Matrigna (2018), Sembrava bellezza (2021). C. scrive anche per il cinema, tra le sue sceneggiature: La donna della mia vita (2010), La parrucchiera (2017). Suoi racconti sono apparsi in diverse antologie e su Nuovi Argomenti. Collabora con Il Corriere della Sera e con la Lettura.

Secondo appuntamento, giovedì 05 agosto con Valentina D'Urbano, che presenterà il suo ultimo libro "Tre gocce d'acqua", Mondadori Editore. Una storia di fratellanza potente e viscerale. Un qualcosa di assoluto che unisce i tre protagonisti Celeste, Pietro e Nadir, oltre alle famiglie d'origine: il loro è un legame elettivo, di carne, sangue e passione.

Lunedì 16 agosto vedrà protagonista della rassegna lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo, che presenterà "Le Italiane" Solferino Editore. Una galleria di voci e storie, il racconto (femminile e plurale) di alcune protagoniste della vita di un Paese che ancora fatica a riconoscere loro diritti e opportunità. Un Paese che resta «maschilista, nel cuore di un'Europa dominata dalle donne» per riprendere la sintesi dell'autore di questo appassionato, intenso, impegnato volume arancio brillante.

La rassegna si concluderà martedì 24 agosto, con la scrittrice ligure Cristina Rava, che presenterà il suo nuovo libro " Il Pozzo della discordia " Rizzoli Editore, una nuova avventura noir per Bartolomeo Rebaudengo e Ardelia Spinola, una strana coppia. Commissario in pensione lui, pacato, cortese e incline solo al vizio di gola; schietta e ruvida lei, che di mestiere fa il medico legale. Amici da una vita ed ex amanti, non smettono mai di punzecchiarsi, ma insieme sono formidabili.

Condurrà le presentazioni, come sempre e con la consueta professionalità e garbo la dottoressa Graziella Frasca Gallo.

Le serate sono ad ingresso gratuito. Nel rispetto delle norme anti-covid 19, occorre però prenotare il posto a sedere, presso lo IAT comprensoriale di Piazza Libertà di Borghetto S. Spirito, tel. 3382186439 o presso il Mondadori Bookstore di Loano tel. 019 675848 mail: mondadoriloano@gmail.com.

"La rassegna Serate d'Autore è da anni un appuntamento molto atteso delle nostre estati. Nello spirito del "Patto per la Lettura" siglato dal Comune di Borghetto S. Spirito in qualità di "Città che legge", presentiamo una prestigiosa XVIII° edizione, che prosegue la tradizione di incontri di rilievo con Autori di livello nazionale e ottime proposte di lettura" commenta l'assessore alla Cultura e Turismo Mariacarla Calcaterra.

Per informazioni:

ufficio cultura e turismo del comune di Borghetto S. Spirito tel. 0182-940924 mail: turismo@comune.borghettosantospirito.sv.it.

Per info e prenotazioni: IAT comprensoriale Tel. 3382186439 - mail: iatcomprensoriale@gmail.com;

Mondadori Bookstore Loano tel. 019 675848 - mail: mondadoriloano@gmail.com.

