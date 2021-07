Gli organi di Laigueglia inaugurano la 23esima edizione del Festival organistico internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

In copertina: l'organo "Vegetti-Bossi" in San Matteo. Allegati: l'oratorio di Laigueglia e Matteo Sari

Il concerto di inaugurazione del XXIII Festival organistico internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà giovedì 15 luglio a Laigueglia presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena e la Chiesa Parrocchiale di San Matteo. Si tratterà di un “Concerto Promenade” che vedrà l’organista veneziano Nicolò Sari esibirsi alla consolle sia dell’organo settecentesco di scuola ligure conservato presso il suddetto oratorio che dello strumento sinfonico “Vegezzi-Bossi” (1932) dell’attigua chiesa parrocchiale. Il repertorio eseguito, in accordo con le caratteristiche foniche degli strumenti, sarà incentrato su composizioni di diverse epoche e stili. Il Festival Organistico Internazionale, promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, si svolge come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio ligure. Il concerto si avvale del sostegno economico di Regione Liguria e del Comune di Laigueglia. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.