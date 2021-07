Un successo la Giornata Nazionale delle Pro loco

Il presidente nazionale UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), in conferenza con i presidenti regionali e i referenti regionali, nel complimentarsi per l'ottimo risultato della Giornata Nazionale delle Pro loco che in tutto il territorio nazionale ha valorizzato le ragioni dello stare insieme ed il senso di solidarietà proprio dei nostri volontari, ha presentato dei numeri che esprimono il grande risultato di questo autentico gioco di squadra e di unità di tutte le Pro Loco italiane.

Nel dettaglio i numeri dell'evento che si è tenuto lo scorso 11 luglio:

- 843 eventi su tutto il territorio nazionale sotto l'unico logo scelto per la giornata nazionale delle Pro Loco;

- tutti i quotidiani hanno parlato dell'evento, compreso le testate nazionali;

- la sola pagina Facebook dell'UNPLI Nazionale, senza contare quelle regionali e delle singole Pro loco, ha fatto registrare oltre 30000 visitatori;

- la diretta sull'evento andata in onda alla mattina ha avuto 24000 visualizzazioni e quella pomeridiana 13000;

- in tutte le Regioni ci sono stati interventi dei Presidenti, degli assessori regionali e dei sindaci locali che hanno evidenziato l'importanza sociale della presenza delle Pro loco sul territorio.

Il presidente nazionale UNPLI Antonio La Spina, ha inoltre comunicato che questo importante evento, teso a promuovere il nostro magnifico territorio si ripeterà il prossimo 10 luglio 2022. Avendo un anno di tempo (e speriamo senza Covid), le Pro Loco saranno ancora più numerose e preparate.