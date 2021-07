“Una parmigiana da Dio e altre storie”: ad Albissola Marina la presentazione del nuovo libro di Marzia Pistacchio

Ma chi l’ha detto che una raccolta di ricette debba solo contenere ingredienti e immagini di piatti ben riusciti? Sicuramente non la spumeggiante Marzia Pistacchio, tornata a impugnare la penna per trasmettere con ironia e abilità la sua passione per la cucina.

Esattamente come in Rosso Pistacchio (Golem Edizioni, 2019), anche in "Una parmigiana da Dio" l’autrice ligure torna a stuzzicare non solo il palato dei lettori, ma anche la loro sensibilità.

L’appuntamento per la presentazione albissolese è venerdì 16 luglio dalle ore 19.30, nella suggestiva terrazza di “Sale Fino”, trattoria moderna che per l’occasione ha anche studiato un menù ispirato dal libro stesso.

Ogni ricetta del libro va ben oltre il semplice elenco di ingredienti, in quanto abbinata ad un racconto, e ognuno di essi racchiude in sé un messaggio per il lettore.

Ma anche i racconti che affrontano temi importanti, come la violenza sulle donne, sono accompagnati dall’immancabile ironia di Marzia Pistacchio, che con finta leggerezza ti porta ad una profonda riflessione.

“Il libro prende vita grazie alle ricette di famiglia. Da buona meridionale, sono cresciuta tra i profumi e i sapori del cibo - svela l’autrice Marzia Pistacchio - Per me, il cibo è un linguaggio da usare sia con ferocia sia con delicatezza. E i racconti ispirati alle ricette sono crudeli, strampalati e a volte anche ridicoli”.

Ogni racconto è diverso e può essere tagliente come un coltello, appuntito come una forchetta, arrotondato come un cucchiaio o timido come un cucchiaino.

"L’intento – conclude la Pistacchio – è quello di trasmettere sensazioni ancestrali dal sapore di radici e sensualità, ma soprattutto una irrinunciabile e carnale passione per la vita”.