Paita a Savona, affondo di Vaccarezza: "Una 'missione' di colpa, con quel pover'uomo di Russo dietro"

Come di consueto torna il "Mercoledì dell'Angelo", la rubrica social curata dal capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria Angelo Vaccarezza.

Tra gli argomenti trattati nella puntata odierna la visita a Savona dell'onorevole Raffaella Paita: "E' venuta nel nostro capoluogo di provincia a spiegarci come si governa - commenta ironicamente Vaccarezza - Intanto ha detto che lei, presidente di una commissione parlamentare, ha commissariato. Un po' come se io avessi deciso quali erano gli italiani che battevano i rigori. Il fatto che ci sia un commissario per l'Aurelia Bis dipende da un'intesa stilata tra Governo e Regione".

"Poi, trascinandosi dietro quel pover'uomo di Russo (candidato alle prossime comunali di Savona, ndr), si è recata sul casello di Albisola dove ha detto, giustamente, che bisogna riprogettare il progetto precedente poiché errato. Aspetta un momento: tale piano è stato fatto dalla giunta Burlando. Chi era l'assessore alle Infrastrutture? L'attuale onorevole Paita - conclude Vaccarezza - Più che una visita politica, il sopralluogo della Paita è stata una missione di colpa".