Andora, incidente mortale sulla strada per Stellanello: 25enne condannato a 3 anni e 4 mesi

3 anni e 4 mesi. Questa la pena inflitta dal Gup Alessia Ceccardi e patteggiata dal 25enne Brian Madron che nel febbraio del 2019 uccise, investendo con la sua auto in via Piangrande ad Andora, la 72enne Giuseppina Capasso, moglie di Luciano Lanfredi e madre di Davide gestore della trattoria di Colla Micheri.

L'accusa era stata di omicidio stradale e gareggiamento in velocità con un'altra auto guidata da un altro giovane, Cristian Cirillo, ma per questo è stato assolto dopo la ricostruzione della perizia dell'incidente.

Gli avvocati difensori del giovane, Diana Berardi (presente lo scorso martedì all'udienza) e Marco Ballabio hanno già annunciato che faranno ricorso in Appello.

Cirillo invece ha scelto il rito ordinario andando così al dibattimento.

Da tempo ad Andora si stanno interrogando sulle questioni legate alla sicurezza stradale. La zona, infatti, è stata segnalata più volte per l'eccessiva velocità sulla stessa e, in molti avrebbero chiesto un intervento per l'installazione di dossi o tutor.