Camion si ribalta sulla A10 tra Varazze e Arenzano: soccorsi mobilitati. Traffico bloccato (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 8.52: il traffico è momentaneamente bloccato per consentire le operazione di recupero del mezzo incidentato. In alternativa si consiglia di uscire a Varazze ed attraverso la viabilità ordinare rientrare ad Arenzano. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Voltri.

Ancora un incidente stradale lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato questa mattina nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Secondo quanto riferito, un camion si sarebbe ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

La nota diramata da Autostrade per l'Italia: "Il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento, per un incidente all'altezza del km 22+600 che ha coinvolto un mezzo pesante".

AGGIORNAMENTI IN CORSO.