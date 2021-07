Pietra e Borgio in lutto per la scomparsa della giovane Federica Dotta

Le comunità di Pietra Ligure e Borgio Verezzi piangono la prematura scomparsa di Federica Dotta, spentasi nei giorni scorsi ad appena 35 anni.

La giovane lascia la mamma Enrica, il papà Bruno, Marco con l’amato Edoardo, la sorella Daniela con Luigi e le adorate nipotine Ginevra e Margaret, la nonna Maria, la zia Paola con Angelo, oltre ai parenti tutti.

Numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore, in particolare sui social network, per una vita strappata prematuramente all'affetto dei familiari e degli amici.

Il funerale, per volontà della famiglia che ha voluto porgere un particolare ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico dell’Unità Operativa di Rianimazione dell’Ospedale S. Corona in Pietra Ligure, sarà celebrato in forma strettamente privata.