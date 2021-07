Tutto pronto per la sesta edizione della rassegna estiva "Itinerari Organistici tra Liguria e Piemonte"

L’associazione culturale 'Vallinmusica' propone anche quest’anno la rassegna estiva 'Itinerari Organistici tra Liguria e Piemonte', giunta alla sesta edizione.

Continuando il percorso intrapreso alcuni anni fa, l’associazione riparte nell’estate 2021 con una serie di appuntamenti gratuiti, secondo un programma che comprende anche ospiti internazionali e partiture dall’epoca rinascimentale fino alla contemporanea.

All’interno della programmazione ci saranno inoltre occasioni per poter ascoltare accanto all’organo anche strumenti solisti e ensembles di musica barocca. È un percorso che mira a proporre concerti in esclusiva, con la gran parte degli appuntamenti appositamente pensati per la rassegna e le sue sedi ospitanti.

Repertori di grande suggestione e di rara esecuzione si abbineranno quindi ancora un volta, perfettamente, a luoghi e scenari di grande fascino. Fra questi, la Cattedrale di San Michele ad Albenga o il Santuario romanico della Madonna Bambina a Rezzo. Non mancheranno anche quest’anno alcuni momenti collaterali. Nello specifico, si tratta delle collaudate letture di scritti scelti da una serie di meditazioni di autori vari, che accompagneranno tutti i concerti.

La serata inaugurale è fissata per sabato prossimo a Cosio d’Arroscia con un concerto, alle 21.15, alla Parrocchiale di San Pietro Apostolo, del M° Fabrizio Fancello, organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Genova.