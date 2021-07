Sanitari no vax, Milena Speranza (Uil Fpl Liguria): "Operatori non vaccinati sono risorse in meno negli ospedali" (VIDEO)

“Siamo preoccupati anche per questa situazione. - lo ha dichiarato Milena Speranza, segretaria Uil Fpl Liguria, sul tema degli operatori sanitari no vax.



“Operatori che non si vaccinano – ha spiegato la sindacalista - significa ulteriori risorse umane, oggi già scarne rispetto a quello che dovrebbero essere i numeri totali, significa nuovamente portare via persone all'interno dei servizi.









Un'altra situazione preoccupante per la quale noi avvieremo la richiesta per un tavolo, perché ci vuole un confronto chiaro e forte. Sappiamo che ci sono stati dei ricorsi, abbiamo già detto che per noi questi ricorsi vanno trattati come gli altri, questi lavoratori rispondono alla normativa attuale. Se c'è la possibilità di ricollocamente deve essere prioritaria per i lavoratori che per una condizioni di salute non possono vaccinarsi”.



“Dopodichè – continua la sindacalista – si valuterà se ci sono ulteriori posti dove ricollocarli, diversamente risponderanno come tutti gli altri alla normativa che dice, dopo fatta la verifica, a casa a zero ore. Non vogliamo arrivare a questo perché significa sguarniere nuovamente i servizi”.



“I numeri – conclude Milena Speranza – non sono importantissimi, ma abbastanza importanti, non ci saranno i posti per ricollocare tutti, chiediamo un confronto, ci daranno i numeri precisi, li vorremmo sapere Asl per Asl, perché i posti e le dotazioni organiche riguardano la singola Asl, ed è lì che vorremmo discutere”.