Covid, in Liguria l'Rt sale a 1,1, cresce il contagio nel paese e in Europa, a Barcellona torna il coprifuoco

L'indice Rt in Liguria sale a 1,1. Il dato è contenuto nell'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità presentato oggi, e vede la nostra regione tra le sei in cui l'indice è salito sopra la media nazionale che rispetto alla scorsa settimana è salita da 0,66 a 0,91. Le altre regioni ad aver fatto registrare una crescita dell'Rt negli ultimi sette giorni sono Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna e Veneto.



Il dato preoccupa, anche se per il momento non ci sono aumenti significativi di ingressi negli ospedali, né di morti, ma a tenere alta l'attenzione è la forte resistenza di cittadini, soprattutto gli over 60, che non si sono ancora vaccinati o di chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale, a rischio per la forte contagiosità della variante Delta.



La Liguria, nonostante la salita dell'indice Rt non è comunque al momento tra le regioni a rischio zona gialla. Questo perché l'incidenza dei casi per 100mila abitanti è ancora lontana dalla soglia dei 50. Secondo i dati pubblicati dalla cabina di regia, le regioni a maggior rischio sono Sardegna (33 casi su 100mila abitanti) e Sicilia (31,6), mentre in Liguria al momento per 100mila abitanti si contano 11,4 casi.



Prosegue intanto il dibattito sul green pass che il governo vorrebbe rendere obbligatorio, come ha fatto Macron in Francia, per entrare in bar e ristoranti, raccogliendo però le resistenze non solo dell'opposizione, ma degli stessi alleati in maggioranza della Lega.



Anche nel resto d'Europa è allarme per la risalita dei contagi. A Barcellona è tornato il coprifuoco dall'una alle 6 del mattino, per almeno una settimana.